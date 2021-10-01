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SİLİFKE’DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Mersin’in Silifke ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada, çok miktarda gümrük kaçağı tütün ve puro ele geçirildi.

GÜNCEL 01.10.2021, 17:13 02.10.2021, 10:58
SİLİFKE’DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke KOM Grup Amirliği ekipleri, KKTC’den Seka Limanı’na gelen gemideki bazı yolcuların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, bin 600 adet gümrük kaçağı puro, 50 paket gümrük kaçağı tütün ile 5 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.İ, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yine Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakent Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada ise 130 gramlık 136 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilirken, şüpheli C.S, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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