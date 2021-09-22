SİLİFKE’DE İLKÖĞRETİM HAFTASI ŞÖLEN HAVASINDA KUTLANDI

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin’in Atatürk Anıtına çelenk sunup, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan İlköğretim Haftası kutlamaları Anıt Meydanı Göksu Parkında devam etti. Türk ve Rus öğrencilerin şarkılar ve şiirler söylediği programda Türk öğrenciler, Özel Moskova Milletlerarası Okulunda eğitim öğretim gören Rus vatandaşı öğrencilere Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler taktim ettiler.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok tarafından öğrencilere defter ve kırtasiye malzemelerinin de dağıtıldığı İlköğretim Haftası kutlamalarında öğrencileri gazlı içeceklerden uzak tutmak için bölgede yetişen doğal limon ve portakal suyuna alıştırmak için limonata ve portakal suyu dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, "2021-2022 Eğitim Öğretim yılının Silifke’mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim, bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç, bir memleket meselesidir. Türk eğitim sistemimiz; tüm vatandaşlarımızı; Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarından biri olan "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin, dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olmasını, aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi" görevini üstlenmiştir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşat: ya da esaret ve sefalete terk eder." Bu düşünceden yola çıkarak, Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak olan Bakanlığımızın ortaya koyduğu 2023 hedefleri ve 2053, 2071 vizyonuyla buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir. Bu bağlamda eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz; çocuklarımızın yetenek ve ilgilerinin dâhilinde zihinsel, ruhsal, sosyal gelişimlerine öncülük edip millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir” dedi.

Etkinliğe Kaymakam Abdullah Aslaner, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, TRT Çukurova Müdürü Sebahattin Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Mert, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy’da katıldı.