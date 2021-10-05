SİLİFKE’DE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Say Mahallesi’nde iki aile arasında yaşanan ’tehdit, hakaret, yangın, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme’ olaylarıyla ilgili olarak şüpheli 7 şahsın adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 4 adet çeşitli markada tüfek ile bu silahlara ait 64 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.