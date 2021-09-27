SİLİFKE CEM EVİ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Alevi Kültür Dernekleri Silifke Şube Başkanı Meliha Gülnar yaptı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’un bugüne kadar kendilerine her konuda destek olduğunun altını çizen Alevi Kültür Dernekleri Silifke Şube Başkanı Meliha Gülnar, “İbadet ve kültürümüzü rahat yaşayabilmemiz amacıyla cem evinin yapılmasını sağlayan Belediye Başkanı Sadık Altunok’a teşekkür ediyoruz. Hizmet yolu ve başarısı daim olsun” dedi.

Konuşmasına birlik ve beraberlik mesajları vererek başlayan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ise Cem Evinin Silifke’ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Törene katılan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt’ta konuşmasında, “Burada okunan, okunacak olan dualar ve yapılacak hizmetler hak katında kabul ola. Cem evimizin yapımında emeği geçen Silifke Belediye Başkanımız Sadık Altunok ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sadık Altunok, Alevi inanç ve ritüellerine uygun bir şekilde bir tesis yaparak Silifke’mizde yaşayan canlarımıza hediye etmiştir. Tesisimizin tekrar hayırlı olmasını diliyor, hepinizi hak Muhammed Ali aşkıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar Silifke’de birlikte ve beraber olma kültürünü geliştirmek için gayret gösterdiklerini ve bunun sonucunda bugün büyük Silifke ailesi olduklarının altını çizen Başkan Altunok, “Bugüne kadar Alevi kardeşlerimize hep sözler verilen ama bir türlü yerine getirilemeyen cem evi projesini hayata geçirmek bizlere nasip oldu. Silifke’mizde yaşayan alevi kardeşlerimize verdiğimiz sözü bugün yerine getirmiş bulunuyoruz. Sayağzı Mahallemizde inşa ettiğimiz bu güzel mekanın açılışını bugün değerli misafirlerimiz ve alevi kardeşlerimizin katılımı ile birlikte yapıyoruz. Silifke’mize cem evi yapma sözümüzü tutmamın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır birlikte yan yana can cana olduğumuz bu değerli insanlarımıza hem Silifke’mizin gelişmesi yönünde hem de bize fikri anlamda kattıkları değerler, bir ve beraber olma yönünde gösterdikleri özverilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türk kültürünü gelenekten geleceğe taşıyan alevi kardeşlerimiz bizim vazgeçilmezlerimizdir. Biz cami de yaparız, Cem Evi’de yaparız. Bizi millet yapan değerlerimiz olan bayrağımıza, şüheda kanıyla sulanmış vatan toprağımıza, maneviyatımıza, milli kültürümüze, tarihi şuurumuza kast etmeye çalışanlara karşı duruşumuz dik ve nettir. Bunun dışında dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkesi kucaklıyor, seviyoruz ve sayıyoruz. Farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, birleşerek bunu pozitif anlamında geliştirmeye gayret ettik. Yaradandan ötürü bütün yaradılanları Allah’ın kutsal emaneti kabul görüp, hizmetimizde ve yaklaşımımızda hep adaleti tesis etmeye çalışıyoruz. Adaletli olmayan kalıcı olamaz. Yunus Emre’nin dediği gibi birleşirsek tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz. Bir olalım, diri olalım ve işlerimizi kolay kılalım. Bugün hizmete açtığımız Cem Evi’nin kentimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Silifke Cem Evinin yapılmasında emeği geçen başta Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’a ve diğer katılımcılara bir de plaket verildi.

Konuşmaların ardından Silifke Cem Evinin açılış kurdelasını Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Doğu Akdeniz Tahtacılar Derneği Genel Başkanı Mehmet Baki, MHP Mersin il Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Murat Sezer, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, Silifke Ocakları Başkanı Mehmet Gürbüz, Aile ve Kadınlardan Sorumlu Komisyon Başkanı Kıvanç Derya, CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Alevi Kültür Dernekleri Silifke Şube Başkanı Meliha Gülnar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri, mahalle muhtarları, ilçe protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler birlikte kestiler.

Alevi Kültür Dernekleri Silifke Şubesi tarafından hazırlanan aşure ve yemekler açılışa katılan misafirlere ikram edildi.