SİLİFKE BELEDİYESİ ' ATIK GETİRME MERKEZİ ' KURDU
Çukurova Atık Geri kazanım şirketi ile işbirliği yapan Silifke Belediyesi ilçenin 2 farklı bölgesine 'Atık Getirme Merkezi' kurdu.
Proje sayesinde ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı açıklamada, “Kurduğumuz bu istasyonlarda kağıt, plastik ve metal, cam ve atık yağlar için özel bölümler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıkları atık getirme merkezine getirerek hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Bu atık toplama merkezleriyle doğanın korunması ve ekonomiye katkı anlamında önemli bir adım daha atmış olduk. Bir pet şişenin bile doğada kaybolması binlerce yıl alıyor. Bu tür atıkların verdiği zarar, dünyanın ekolojik dengesinde çok büyük tahribata sebep olmaktadır. Düşünmeden denize veya sokağa atılan çöplerin çevreye ve doğal yaşama ne derece zarar verdiğinin farkında olmamız ve bu bilinçle hareket etmemiz gerekmektedir. Sıfır atık hedefiyle başladığımız projede, ilçenin 2 farklı noktasına koyduğumuz atık merkezlerini lütfen kullanalım, kullanmayanları teşvik edelim. Gelecek nesillere ve evlatlarımıza temiz ve sağlıklı bir hayat bırakmak hepimizin üzerine bir görevdir" dedi.
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