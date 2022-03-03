ŞİDDETLİ RÜZGAR SERALARA ZARAR VERDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekeli Mahallesi’nde dün gece şiddetli rüzgarın ardından hortum çıktı. Hortum sonucu, örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılan 5 adet cam seranın camları patladı. 3 adet muz serası da zarar gördü.

Diğer yandan ilçeye bağlı Gözce Mahallesi Sırtlan Yokuşu mevkisinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucunda ise 2 adet naylon sera yıkıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, hasar tespitinde bulundu.