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SGK İL MÜDÜRÜ KOÇ BAŞKAN KAÇMAZ'I ZİYARET ETTİ
Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Alper Ali Koç, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz'ı ziyaret etti.
GÜNCEL 28.10.2021, 14:00
Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Alper Ali Koç, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz'ı ziyaret etti.
SGK İl Müdürü Alper Ali Koç, ziyaretinde Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ile Mersin'de istihdamın artırılması, tarım sektöründe çalışan işçilerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişarede bulundular.
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek nazik ziyaretlerinden dolayı SGK İl Müdürü Koç'a teşekkür etti.
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