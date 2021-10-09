SEVİMLİ PATİLER YALNIZ DEĞİL

Mersin’in Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, sokakta yaşayan can dostların aç ve susuz kalmamaları için yoğun mesai yapıyor, onların hayata tutunmasını sağlıyorlar. Limon Çiçeği ekipleri, düzenli olarak sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyor.

Limon Çiçeği ekipleri, düzenli aralıklarla su ve mama bıraktığı sokak hayvanları ile yakından ilgileniyor. Vatandaşların da katılım gösterebildiği faaliyetlere Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Ev hanımından, esnafına kadar bir çok vatandaş ise yapılan çalışmaları destekliyor. Kapı önlerine bir kap su konulmasına dikkat çeken bir esnaf, “Sokak hayvanlarına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı, Limon Çiçeği ekipleri ve belediye çalışanlarına teşekkür ederiz. Biz esnafız, birçok sokak hayvanının sokakta aç ve susuz kaldığını görüyoruz. Limon Çiçeği ekipleri burada çok duyarlı oldukları için biz de hayvan severler olarak, çabalarından dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Sadece Limon Çiçeği ekipleri değil, esnaflarımız, halkımız olarak sokak hayvanlarına daha faydalı, daha iyi işler yapmaya çalışmalıyız. Sokaktaki köşe başlarına yemek ve su koymak gibi sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere yapılan gayet güzel çalışmaları var. Her zaman geliyorlar, sokak hayvanlarıyla ilgileniyorlar. Hayvan severler olarak bunu yakından takip ediyoruz ve bu ilgi ve alakalarından dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmanın devamlılığına dikkat çeken vatandaşlar da sokak hayvanlarına verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çalışmalara katılmak isteyen vatandaşlar Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabiliyor.