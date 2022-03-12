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SERTAVUL GEÇİDİ ULAŞIMA AÇILDI
İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan önemli geçitlerinden olan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi’ndeki kar, sis ve tipi nedeniyle 1 gün kapalı kalan yol ulaşıma açıldı.
GÜNCEL 12.03.2022, 04:31 12.03.2022, 16:31
İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan önemli geçitlerinden olan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi’ndeki kar, sis ve tipi nedeniyle 1 gün kapalı kalan yol ulaşıma açıldı. Tır ve çekicilere izin verilmezken zincirli ve kar lastiği olan araçların geçişlerine izin veriliyor.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Sertavul’da, tır ve ağır tonajlı kamyonların Mut’tan Sertavul yönüne geçişlerine izin verilmiyor. Kar lastiği ve zincir takılı diğer araçlara ise kontrollü olarak izin verildiği bildirildi.
Tır ve ağır tonajlı kamyonlar, Mut Yapıntı Mahallesi zeytin alanı mevkiinde ve Sertavul geçidinde bekletiliyor.
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