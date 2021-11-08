ŞEHİT KÜBRA DOĞANAY'A VEFA ÖRNEĞİ

Mersin Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu Proje İmam Hatip Lisesinde okula adı verilen 15 Temmuz şehitlerimizden Kübra Doğanay'ın doğum günü münasebetiyle anma töreni düzenlendi.

Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen anma törenine Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dinç şehidimizin annesi Hikmet Doğanay, babası Harun Doğanay, şube müdürleri ve okul müdürleri ile polis teşkilatı katıldı.

Anma töreninde Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dinç ve Okul Müdürü Fatma Has'ın konuşma yaptı. Mithat Cemal Kuntay'ın "Kimiz?" ve Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiiri öğrenciler tarafından seslendirildi. Okul, öğretmen ve öğrencilerinin Şehidimiz Kübra Doğanay için hazırladığı video ve öğrencilerin ant içme töreni konuklara duygusal anlar yaşattı. Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni N. Bahar Demirhan konuşmasıyla devam eden törende " İyi Ki Doğdun" temalı mektup yarışmasında derece giren öğrenciler mektuplarını seslendirdi. Şehit Kübra Doğanay'ın ailesi, Kaymakam Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Dinç dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Okul adına günün anısına 15 Temmuz şehitlerinden Kübra Doğanay'ın ailesine hediyesini Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç takdim etti.