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SEÇER’E ’YILIN KADIN İSTİHDAMI SAĞLAYAN BELEDİYE BAŞKANI’ ÖDÜLÜ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, ’Yılın kadın istihdamı sağlayan belediye başkanı’ ödülü verildi.

GÜNCEL 20.03.2022, 12:48 20.03.2022, 14:05
SEÇER’E ’YILIN KADIN İSTİHDAMI SAĞLAYAN BELEDİYE BAŞKANI’ ÖDÜLÜ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, ’Yılın kadın istihdamı sağlayan belediye başkanı’ ödülü verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, ’kadın gülerse dünya güler’ ana temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Çukurova Kadın Zirvesi’nin ‘Kadın başarı ödül töreni’ne katıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen ve sunuculuklarını Yeliz Doğramacılar Arman ile Cengiz Ayaz’ın yaptığı ödül törenine, Başkan Seçer ve Meral Seçer’in yanı sıra Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sanat ve iş dünyasından çok sayıda temsilci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yöneticileri katıldı.

‘Yılın kadın kooperatifi’ ödülüne layık görülen Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’e ödülünü, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Özbekoğlu takdim etti. Meral Seçer, “Böyle değerli bir ödüle layık görülmek, tabi kooperatif adına çok mutluluk verici. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesinde kooperatifçilik çok önemli. Kadınlarımızla çıktığımız bu yolda çalışmalarımıza aynı azimle, aynı enerjiyle, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu ödülü de tüm kadınlarımızın adına alıyorum” dedi.

“Belediyemde kadın çalışanların oranını artırmak bir lütuf değil”

‘Yılın kadın istihdamı sağlayan belediye başkanı’ ödülüne layık görülen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ise ödülünü Saygın Medya Yönetim Kurulu Başkanı Saygın Kurt takdim etti. Başkan Seçer, yapılan organizasyonun çok değerli olduğunu ifade ederek, “Bu ödül elbette çok değerli ama bu bizim görevimiz. Aslında bir anlamda adaleti sağlıyoruz. Toplum yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek. Şimdi bir belediye başkanı olarak belediyemde kadın çalışanların oranını artırmak bir lütuf değil. Kadınlarımız önemli, kadınlarımız değerli. Çalışma hayatında, siyasal yaşamda, her alanda önemli ve değerli” diye konuştu. Kadınların değerini bildiklerini ve bu doğrultuda hareket ettiklerini kaydeden Seçer, “Bizler Atatürkçü insanlarız, çağdaş insanlarız, ülkemizi seviyoruz. Biz seküler insanlarız. Kadınımızı başımızın tacı yapıyoruz. Yaptığımız hiçbir çalışma oy zamanı geldiği zaman onların oylarını devşirmeye, yani siyasal ranta dönük çalışmalar değil. Bunu samimiyetle söylüyorum ve sizlerin de inanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Gecede, ‘Geleceğin sporcu kadınları projesi ödülü’ de Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Kır Çiçekleri Projesi’ne verildi ve ödülü Başkan Seçer, UCİM Başkanı Saadet Özkan Efe’den aldı.

Kaynak: İHA
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