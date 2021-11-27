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SEÇER: "MUAZZAM POTANSİYELİ OLAN BİR KENTİZ"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch’u ağırladı.

GÜNCEL 27.11.2021, 09:56 27.11.2021, 10:43
SEÇER: "MUAZZAM POTANSİYELİ OLAN BİR KENTİZ"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch’u ağırladı. Başkan Seçer, Mersin’in potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, “Bölgedeki, dünyadaki, ülkemdeki gelişmeler Mersin’in önünün çok açık olduğunu gösteriyor” dedi.

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Türkiye’ye geleli 4 aydan kısa bir süre olduğunu ve ülkeyi anlamak, görmek ve insanlarla tanışmak için de seyahat ettiğini belirterek, "Sizin şehrinizde çok önemli potansiyel var. Üç şey aklıma geliyor potansiyelden bahsedince. Mükemmel bir coğrafyası var. Yüzde 50’si yerli, genç nüfustan oluşuyor. Sadece Türkiye’de değil, Doğu Akdeniz’in böyle limanları dahi yok. Yatırım söz konusu olduğunda gidin ve Mersin’e bakın ve böyle yatırımlar yapın diyeceğim. Bu iyi midir?” dedi ve Başkan Seçer “Süper” yanıtını verdi.

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Başkan Seçer’e, “Mersin’in gelecekteki gelişmeleri ile ilgili ana zorluklar nelerdir?” sorusunu yöneltti.

“Muazzam potansiyeli olan bir kentiz”

Ruch’un Mersin’le ilgili gözlemlerini aktarması üzerine Başkan Seçer, “Kutluyorum, çok iyi bir gözlemci Büyükelçi. Çok kısa süre içerisinde, çok doğru tespitler yapmış. Söylediği gibi muazzam potansiyeli olan bir kentiz. Doğal güzellikler ya da coğrafya özelliği, diğer taraftan genç nüfus ve bunun yanında ticaret potansiyelinin liman olduğu bir kentiz. Ancak birkaç önemli konu daha ilave etmem gerekiyor. Çok kadim bir tarihimiz, kültürümüz ve şehrimiz var. Belki o kadim tarihi şehrin merkezinde pek gözlemleyemedi ama periferideki ilçelerde, örneğin Tarsus’ta bunları görebilir” diye konuştu.

Seçer, Mersin’in potansiyellerinin ve kozmopolit yapısının iyi değerlendirildiği taktirde kenti ileriye götüreceğini kaydederek, “Bu kozmopolitliği iyi okuyup değerlendirebilirsek bu bir fırsata dönüşebilir. Farklı kültürler, farklı anlayışlar ve çalışmak zorunda olan insanlar kitlesi. Farklı bölgelerden gelen insanların oluşturduğu nüfusu iyi yönetebilirsek, burayı da süper bir şehir haline getirebiliriz” şekline konuştu.

“Bölgedeki, dünyadaki, ülkemdeki gelişmeler Mersin’in önünün çok açık olduğunu gösteriyor”

Mersin’in, Suriyeli geçici koruma altındaki nüfusla birlikte toplamda 2.3 milyon bir nüfusa sahip olduğunu aktaran Seçer, Suriyelilerin güvenle kendi ülkelerinde yaşamalarını temenni ettiğini söyledi. Seçer, “Bölgedeki, dünyadaki, ülkemdeki gelişmeler Mersin’in önünün çok açık olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Mersin Limanı’nın sağladığı avantajın da önemli olduğunu vurgulayan Seçer, “Birçok liman kenti var ama böyle önemli liman çok az. Biz Doğu Akdeniz çanağının en önemli noktasında bir limanız. Dünyanın birçok bölgesinden gelen ürünlerin karayolu koridoru ile Orta Doğu’ya, Kafkaslar’a transfer imkânı olan, Türkiye’ye transfer imkânı olan bir coğrafya. Burada önemli bir yatırım için çaba sarf ediyoruz. Özellikle ben bunu çok istiyorum. Bir Ana Konteyner Limanı. Çünkü coğrafi olarak çok uygun bir noktadayız. Buna benzer birçok gelişme Mersin’in geleceğine dair bize umut verici tablolar çiziyor” dedi.

Mersin İsviçre Fahri Konsolosu Filip Tahinci’nin de yer aldığı ziyaret sonunda Seçer, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Ruch’a günün anısına mitolojide geçen ve Tarsus’un ismini almasında önem taşıyan kanatlı uçan at figürlü tablo hediye etti.

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