SEÇER, ESNAF VE SANATKARLARA SESLENDİ: “BİZLER SİZLER İÇİN VARIZ”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, S.S. Mezitli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin iftar yemeğine katıldı. Her zaman esnaf, sanatkarlar ve odaların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Seçer, “Bizler sizler için varız. İnşallah, gelecek günler bugünlerden çok daha iyi olacak. Bu güçlü millet, birlik, beraberlik içerisinde olursa aşamayacağı hiçbir engel yok” diye konuştu.

Programda, okunan ezanla birlikte oruçlar açılmasının ardından tutulan oruçların kabul olması dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Burada esnaf kardeşlerimiz var. Bir çatı altında. Ramazan’ın bereketi ve fazileti bu. İnsanları bir araya getirebiliyor. Dini bayramlarımızın da geleneklerimizin de bu güzel ve özel özellikleri, birliğimize, beraberliğimize muazzam katkı sağlıyor, kuvvetlendiriyor. Mutluyuz, beraberiz” dedi.

Özellikle oda başkanlarının Mersin Büyükşehir Belediyesi’yle ilişkilerinden memnun olmalarının kendilerine güç verdiğinden bahseden Başkan Seçer, “Bizler sizler için varız. Mersin zaten güzel ve zengin bir kent. Daha da zengin olalım. Herkes mutlu olsun. Fakir fukara kalmasın. Herkesin işi olsun, caddelerimiz, sokaklarımız tertemiz olsun, ihya olalım. Hepimizin arzusu bu. İnşallah, gelecek günler bugünlerden çok daha iyi olacak. Bu güçlü millet, birlik, beraberlik içerisinde olursa aşamayacağı hiçbir engel yok. Ben buna canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı. Davet için teşekkürlerini ileten Başkan Seçer, “İnşallah her Ramazan’da, her özel günde beraber oluruz, neşeyle, daha nice günleri beraber geçiririz. Şimdiden bayramınızı da kutluyorum. Nice nice güzel, huzurlu bayramlar olsun” dedi.