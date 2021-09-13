SEÇER: "EĞİTİM OLMAZSA TOPLUM ÇÜRÜR"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programına katıldı.

Mezitli ilçesinde bulunan Şehit Yiğitcan Çiğa İlkokulu’nda yapılan programda Başkan Seçer’i öğrenciler ellerinde bayraklarla karşıladı. Başkan Seçer, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, pandemi döneminde aşının önemine dikkat çekti.

“Eğitim olmazsa toplum çürür”

Seçer, programda yaptığı konuşmada, eğitimin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda giden her yöneticinin önem ve değer verdiği bir alan olduğunu belirterek, “Eğitim olmazsa toplum çöker. Eğitim olmazsa toplum çürür” dedi. Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünü anımsatarak konuşmasını sürdüren Seçer, ilimin peşinden gidilmesi ve çocuklara en iyi eğitim olanaklarının sunulması gerektiğini vurguladı. Seçer, “Parlamentodaki bütçe görüşmelerinde en önemli payın Milli Eğitime verilmesi konusunda önemli katkılar yaptıklarına inanıyorum. Ülkeler, toplumlar silaha, savaşa para ayırmadan ziyade bilime, ilime, eğitime, çocukların geleceğine ayırdığı imkanlar ölçüsünde geleceğe umutla bakarlar. Ben ülkem adına çok umutluyum. Ülkemin temelleri sağlam atıldı. Bundan 100 yıl önce bu Cumhuriyeti kuran, Ulusal Kurtuluş Savaşını veren irade, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarını, kurallarını oluştururken hukuk sistemini, eğitim sistemini kurarken tamamen çağdaşlık yönünde referans aldı" ifadelerini kullandı.

“Mutlaka toplumun sayısal olarak önemli bir miktarının aşı olması gerekiyor”

Pandeminin tüm yaşam alanlarında olduğu gibi eğitimde de olumsuzluklar oluşturduğuna değinen Seçer, mutlaka toplumun sayısal olarak önemli bir kısmının aşı olması gerektiğini söyledi. Seçer, aşı olmanın zorunlu olmadığını ancak son dönemde bazı tedbirler alındığını belirterek, şöyle devam etti: "Eğer aşı olmamak bir birey olarak toplumda yaşayan diğer vatandaşların sağlığını tehdit edecekse, toplum sağlığını tehlikeye düşürecekse bu özgürlük dışında biraz keyfiyete dönen bir tavır ve davranış olur diye düşünüyorum. Ben eğitim-öğretim yılının başta çocuklarımıza, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Programa Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Fuat Gedik, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, milletvekilleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.