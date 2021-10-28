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SEÇER: "CUMHURİYETİMİZİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA YÜKSELTMEK HEDEFİMİZ OLMALIDIR! "

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Gazi Mustafa Kemal’in de vurguladığı gibi ‘bilhassa kimsesizlerin kimsesi’ olan Cumhuriyetimiz, ‘büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi’dir" dedi.

GÜNCEL 28.10.2021, 12:31
SEÇER: "CUMHURİYETİMİZİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA YÜKSELTMEK HEDEFİMİZ OLMALIDIR! "
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Gazi Mustafa Kemal’in de vurguladığı gibi ‘bilhassa kimsesizlerin kimsesi’ olan Cumhuriyetimiz, ‘büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi’dir" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;
“Cumhuriyetimizin ilanının 98’inci yıldönümünü ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman mesai ve mücadele arkadaşlarının milletimizle birlikte kazandığı eşsiz ve destansı zaferimizin tacıdır. Cumhuriyetin ilanı hepimiz için olduğu kadar, tüm dünya için de çok özeldir. Çünkü bizim Cumhuriyetimizin temelinde tam bağımsızlık ruhu vardır. Çünkü bizim Cumhuriyetimiz; ulus ve yurttaşlık esasına dayalı bir dönüşüm projesidir. Çünkü bizim Cumhuriyetimiz; demokrasiyi bağrında geliştirmiş, kişi hak ve özgürlüklerinin biricik güvencesi, hukuka ve adalete herkesin güvendiği, kanunlar karşısında herkesin eşit olduğu, kadınların ve çocukların toplumun her alanında güçlü olduğu sistemin adıdır. Gazi Mustafa Kemal’in de vurguladığı gibi ‘bilhassa kimsesizlerin kimsesi’ olan Cumhuriyetimiz, ‘büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi’dir. Bu müjdenin ışığında, sonsuz güven duygusuyla; ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara yükseltmek ve yüceltmek temel hedefimiz olmalıdır! Bizler, Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla geleceğe kararlılıkla yürüyoruz. Çünkü; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyet kenti Mersin’e sahip çıkma sözümüz var. Bu söz, bizleri bir arada tutuyor. Bu güven sayesinde ‘biz’ olabiliyor, yan yana duruyor, bir arada daha iyiye ve daha güzele ulaşmak için daima çalışıyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Yüreği Cumhuriyet coşkusuyla dolu olan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı kahramanlarımızı ve tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun” dedi.

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