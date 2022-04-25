SAYAPARK’TA ’100 BİN GÜLÜCÜK’ HEYECANI
Mersin’in kurtuluşunun 100. yılında 100 bin çocuğa ulaşma hedefiyle yola çıkan Sayapark, ’100 bin gülücük’ projesinin startını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda verdi.
Mersin’in kurtuluşunun 100. yılında 100 bin çocuğa ulaşma hedefiyle yola çıkan Sayapark, ’100 bin gülücük’ projesinin startını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda verdi. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen birbirinden keyifli etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.
Sahilde kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, influencer buluşmaları, çocuk atölyeleri, Mersin Üniversitesi Konservatuvar öğrencilerinin dans gösterisi, Umut Işığı Çocuk Korosu, zumba gösterisi ve konserle devam etti.
Mersin’de dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların oyuncak ve kitap ihtiyaçlarını karşılamak için etkinlik alanında oluşturulan kitap ve oyuncak paylaşım kumbaralarına AVM misafirleri yoğun ilgi gösterdi. Paylaşım kumbaraları, 17 Haziran tarihine kadar Sayapark ve Palm City’de kitap ve oyuncak desteği almaya devam edecek.
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