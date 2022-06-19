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SAĞLIK-SEN MERSİN ŞUBE BAŞKANI HASAN ÖZER GÜVEN TAZELEDİ
Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanlığı'nın 6. Olağan Genel Kurulu'nda Hasan Özer , Mersin Şube Başkanı olarak güven tazeledi.
GÜNCEL 19.06.2022, 10:14 19.06.2022, 10:45
Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanlığı'nın 6. Olağan Genel Kurulu'nda Hasan Özer , Mersin Şube Başkanı olarak güven tazeledi.
Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanlığı'nın 6.Olağan Genel Kurulu Mersin Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleşti.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş , Genel Başkan Yardımcıları Durali Baki , Mahmut Faruk Doğan , Yasin barutçu , Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ,Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet , Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser , Nevşehir Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren , İl ŞUbelerin Yönetim Kurulu üyeleri , Sağlık çalışanları ve davetlilerin katıldığı Genel Kurul Demokrasi Şöleni havasında geçti.
Protokol konuşmalarından sonra gündemin tek tek ele alındığı Genel Kurul seçimlerle son buldu.
Hasan Özer Başkanlığında tek liste ile gidilen seçimlerde Hasan Özer delegelerden tam destek alarak Başkan seçildi.
Hasan Özer'in Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu ;
- Hayri Ongün
- Mustafa Saygı
- Serhat Dindar
- Muharrem Başol
- Derya Teke
- Bilge Aydınoğlu Gökşen
Üst Kurul Delefeleri ;
- Hasan Özer
- Hayri Ongün
- Ömer Ercan
- İsa Koca
- Müfide Örs
- Sami Yener
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