SAĞLIK-SEN MERSİN İL BAŞKANLIĞI'NDAN ''VELİ OLMANIN ŞİFRELERİ '' SEMİNERİ

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanlığı , Eğitim Faaliyetleri kapsamında , Mersin Yenişehir İlçesi Yenişehir Anadolu Lisesi ile birlikte YKS ve LGS sınavlarına girecek olan öğrenciler ve velilerine yönelik seminer düzenledi.

Sınav Stratejileri Uzmanı Şemsettin Tüzel , seminere katılan öğrenci ve velilere '' Veli Olmanın Şifreleri , YKS ve LGS Ders Çalışma Stratejileri '' konu başlıklarıyla kapsamlı bir sunum yaptı.

Seminer sonunda Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer , Şemsettin Tüzel hocaya Mersin yörüklerinin el emeği göz nuru dokuma seccade armağan etti.Kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Özer , '' Başarılı bir performans gösteren Şemsettin Tüzel hocamıza , Yusuf Uysaler kardeşimize , Seminere ev sahipliği yapan Okul Müdürümüz Fatin Rüştü Tuncer'e ve öğretmenlerimize teşekkür eder , sınava hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim '' dedi.