SAĞLIK-SEN İL BAŞKANI ÖZER : '' KİMSE BU MİLLETE İSTİKAMET ÇİZEMEZ ''

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer , '' Yaşadığı süre içerisinde yalnız Allahtan korkan ve yalnız ona teslim olmuş bu millete kimse istikamet çizemez '' dedi.

İl Başkanı Özer 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yayımladığı yazılı basın açıklamasında şu düşünceleri paylaştı ;

Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür.. İnsandır! Unutur derler BİZ UNUTMAYANLARIZ...

Bizler 15 Temmuz’da vatanına, bayrağına, milletin iradesine saldırılırken; şehitler tepesine koşarak giden 251 şehidimizi, 2734 gazimizi UNUTMADIK.. UNUTTURMAYACAĞIZ...

Yine 15 Temmuz gecesi Malazgirtten, Niğboludan, Çanakkaleden, 1453 ten gelen ruh ile , bu sefer bitti.. Tamam denilen yerde... şahlanarak gelen, ölürsek ŞEHİD, kalırsak zafere diyerek; Anadan, Babadan, Yardan geçip Sokağa çıkan kahramanları UNUTMADIK.. UNUTTURMAYACAĞIZ..

Yine o karanlık gecede aldığı emrin sonunda şehadeti bilerek, adeta kahramanlık dersi veren Anadolu yiğidi Ömer HALİSDEMİRİ UNUTMADIK.. UNUTTURMAYACAĞIZ..

Yine “Namlusunu halka çevirmiş tanka selam durmam” diyen güzel insan; Merhum Muhsin YAZICIOĞLUNU UNUTMADIK...UNUTTURMAYACAĞIZ...

BİZLER UNUTMAYANLARIZ...

O karanlık gecede vatanına, bayrağına, milli iradesine saldırılırken Marketlerde, bankamatiklerde, Benzin istasyonlarında kuyruk olanlarıda unutmadık..unutmayacağız.. Bre be güzel kardeşim kendine, ailene bir aylık yetecek yakıtı, yiyeceği, parayı aldın..Sonra neyapacaksın?.. ortalıkta düzen yokken bunları nasıl yiyeceksin?..Sözde kahraman olmanın gereği yok! Hayatta bir kere ÖLECEKSİN.. oda ADAM gibi olsun..

Yine “bu ülkede darbe olursa tankın karşısına ilk ben çıkarım” deyip 15 Temmuz’da televizyonun karşısında sinema izler gibi, darbe girişimini izleyenleride unutmadık..unutmayacağız..

Bizler ALLAHTAN korkan bir milletiz.. Bize düşmanlık edenler; vatanına, milletine ihanet edenler; şunu unutmasınlarki! ALLAHTAN KORKAN NE KULUNDAN, NE TANKINDAN, NEDE TOPUNUN AĞABABASINDAN KORKAR.. YAŞADIĞI SÜRE İÇESİNDE YALNIZ ALLAHTAN KORKAN VE YALNIZ ALLAHA TESLİM OLMUŞ BU MİLLETE KİMSE İSTİKAMET BELİRLEYEMEZ…

Biz bir ölür, bin diriliriz…bizde ne Ömerler biter... Nede Mehmetler..