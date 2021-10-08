SAĞLIK-SEN BAŞKANI ÖZER'DEN SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖZBAY'A ZİYARET

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer , Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Levent Özbay’ı makamında ziyaret ederek sahanın beklentileri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, kabullerinden dolayı Yenişehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Levent Özbay’a nezaketi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Yenişehir ilçe Sağlık Müdürü Dr. Özbay ise ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, kendilerine teşekkür etti.