REKTÖR ÇAMSARI, UZUNCABURÇ ANTİK KENTİ’NDEKİ KAZI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Kazı çalışmalarından çıkan parçaların koruma altına alınması için hazırlanan restorasyon ve konservasyon laboratuvarı ile kazı alanlarındaki çalışmaları inceleyen Çamsarı, Uzuncaburç Mahallesi Muhtarı Haluk Ünal ile yöresel ürün standını da gezerek yöre halkından çalışmaların bölgeye katkısı hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere aşı çağrısı

Uzuncaburç Diocaesarea Antik Kenti Tarihi Zeus Tapınağı içerisinde gerçekleştirilen bir televizyon programına da katılan Çamsarı, 27 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim konusuna değindi. Çamsarı, “Biz elimizden gelen bütün tedbirleri aldık. Sınıf yoğunluklarına ve diğer tedbirlere dikkat etmeye çalışacağız. Şu an için hazırız diyebilirim. Öğrencisiz kampüsün bir anlamı yok. Birçok farklı kurum ve sağlıkçılarla birlikte aldığımız kararlar sonucunda, öğrencilerimizi ağırlamaya hazırız. Bu noktada, tüm personel ve öğrencilerimizin aşılarını tamamlaması çok önemli” dedi.

"Mersin Üniversitesince yürütülen kazılarla antik kentler turizme kazandırılıyor"

Mersin’in turizm potansiyelinin çok fazla olduğuna vurgu yapan Rektör Çamsarı, “Mersin gerçekten Türkiye’deki en önemli turizm yerlerinden birisi ve çok da büyük bir antik altyapıya sahip. Bizler de bu altyapının ortaya çıkması ve turizme kazandırılması için tüm birimlerimizle çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çamsarı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca da kabul edilerek 2021 yılı yatırım programına alınan ve restorasyon ve rölöve çalışmaları MEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışmaların önemi vurgu yaptı. Çamsarı; "Uzuncaburç, hayranlık uyandıracak güzellikte bir yer. Aynı şekilde Kız Kalesi, Erdemli, Tarsus yüzey alanı, Soli Pompeiopolis gibi pek çok noktada da benzer kazı çalışmalarımız olacak. Artık Mersin’deki tüm antik kazıların turizme kazandırılmasında yönetimin Mersin Üniversitesi’nde olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

"Şehrimize ve ülkemize değer katıyoruz"

Üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine de değinen Çamsarı, hemen her kurumda Mersin Üniversitesi’nden bir danışman akademisyenin yer aldığını ve bu durumun Mersin’e çok önemli kazançlar getirdiğini aktardı. Çamsarı, “İş insanlarımız ile akademisyenlerimizi bir araya getirmek, teori ile pratiği bir araya getirme noktasında çok güzel bir uyum sağlıyor. Bunların uyumu da şehrimize ve ülkemize ciddi bir katma değer katıyor. Böylece biz de AR-GE gerektiren, teknolojik ürünler üreterek ihraç edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

"Mersin sağlık turizmi açısından çok önemli bir konuma geliyor"

Yeni açılan Onkoloji Hastanesi ve inşaatı devam eden Diş Hekimliği Fakültesinin de tamamlanması ile birlikte Mersin’in sağlık turizmi açısından çok önemli bir konuma geleceğini aktaran Rektör Çamsarı, şöyle devam etti; "Onkoloji hastanemizdeki yoğunluk, hastalığın yaygınlığını bizlere göstermesi açısından üzüntü verici olsa da hastalarımızın şehir dışına gitmek zorunda kalmıyor olması bizim için önemli. İnşaatı devam eden Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemizin de bölgemiz için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Diş Hekimliği Fakültemizde, akademisyen kadromuzu ve alt yapımızı tamamladık, binanın inşaatı bittiğinde en zorlu diş ameliyatlarını yapabilecek bir hastanemiz olacak.”

Yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan kültür merkezi içerisinde yer alan ’Girişimcilik Merkezi ve Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi’ hakkında da bilgiler veren Çamsarı; “Kültür merkezimizin alt kısmında girişimcilik merkezimiz şu anda aktif. Üst katlarda ise çok güzel bir eğitim merkezi kurduk, Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi. Yakında orayı da faal hale getireceğiz. Orada meslek seçiminden tutun da gençlerimizin gerçekleştirmek istedikleri projelere destek olmaya kadar bir çok faaliyet gerçekleştirilecek. Tüm birimlerimizin desteğiyle gençlerimiz, meslekleri tanıma, buluş yapma, şirketleşmeye kadar birçok aşamada destek alabilecekler” dedi.

İnşaatı devam eden Denizcilik Fakültesinin de Mersin ve bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Çamsarı, konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan aldıkları desteğe işaret ederek, "Gerçekten Türkiye’de hiçbir üniversitede olmayan tüm birimleriyle yeni bir bina yapılıyor. Kendi simülasyon laboratuvarından, havuzuna kadar ayrı bir merkez olacak. Gerçekten kalıcı ve ses getirici, deniz şehri olan Mersin’e yakışan bir fakülte olacak” ifadelerine yer verdi.

"Akkuyu’daki nükleer tesisin elemanlarının yetişmesi için eğitim seferberliği başlatacağız"

İlçelerdeki meslek yüksekokullarının güncel durumlarını paylaşan Çamsarı, şu bilgileri verdi; "Gülnar ve Aydıncık’taki okullarımızı, bazı özel bölümlerle desteklemek istiyoruz. Akkuyu’daki nükleer tesisin elemanlarının yetişmesi için bir eğitim seferberliği başlatacağız. İşletmecisinden, muhasebecisine, sosyal ihtiyaçlara kadar birçok isteği gidereceğiz. Anamur Meslek Yüksekokulumuz ise en oturmuş birimlerimizden bir tanesi. Çok güzel bir kampüsü oldu, yanında bir de yurdumuz var. Yakın zamanda sahalar ve yüzme havuzları da olacak. Mut’ta ise alanımızın genişliği itibariyle yenilikler yapacağız. Öğrenci yurdu için talepte bulunduk. Erdemli Meslek Yüksekokulumuza da yeni bir bina yapmak için altyapı hazırlığımız devam ediyor.”