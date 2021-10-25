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PTT YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA AHDE VEFA DAMGA VURDU

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın ( PTT ) 181. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle PTT Mersin Başmüdürü Deniz Kağan Uysal, görevde veyahut emekli olduktan sonra vefat eden PTT çalışanlarını unutmadı ve ahde vefa örneği sergileyerek kabirlerine ziyaretlerde bulundu.

GÜNCEL 25.10.2021, 12:55 25.10.2021, 13:41
PTT YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA AHDE VEFA DAMGA VURDU
Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın ( PTT ) 181. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle PTT Mersin Başmüdürü Deniz Kağan Uysal öncülüğünde, görevde veyahut emekli olduktan sonra vefat eden çalışanların mezarlıkları ziyaret edildi.

PTT Mersin Başmüdürü Deniz Kağan Uysal öncülüğünde düzenlenen kabir ziyareti programına, PTT Mersin Başmüdür yardımcıları, merkez ve kısım müdürleri katıldı.

PTT Mersin Başmüdürü Deniz Kağan Uysal ve ekip arkadaşları tarafından; Bülent Akın, Şahin Yılmaz, Gülbeyaz Günel, Mustafa Rağbetli, Hüseyin Yıldız, Rabia Şahin, Anıl Yordam, Arzu Kahramanoğlu, Burcu Ergen, Seçil Semiz, Mehmet Acar, Ali Tapan, Abdurrahman Bayrak'ın kabirleri ziyaret edilerek  dualar okundu.

Kabir ziyareti sonrası PTT Mersin Başmüdürü Deniz Kağan Uysal; "Merhum ve merhume tüm mensuplarımız ve yakınlarına Allahtan rahmet sevenlerine sabır diliyoruz" dedi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın ( Ptt ) 181. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle kabir ziyareti sonrasında Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın ( Ptt ) 181. kuruluş yıl dönümü töreninde Atatürk Anıtına PTT Mersin BaşMüdürü Deniz Kağan Uysal tarafından çelenk sunuldu. 
Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından PTT Başmüdürlük’ten başlatılan kortej kutlama çoskusunu tüm kente yaydı. Kortejden sonra PTT Mersin Başmüdürlüğü’nde de bir resepsiyon verildi. Resepsiyona Mersin Valisi Ali İhsan Su ve  Ak Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da katıldı. 

Uysal: "İki asırdır yenilikçi bir bakış açımız vardır    "

PTT Mersin Başmüdürlüğü’nde verilen  resepsiyonda konuşma yapan PTT Mersin Başmüdürü Deniz Kağan Uysal, “Bugün ülkemizin yerli ve milli en köklü kuruluşlarından Posta Haber ve ve Telgraf Teşkilatı’nın yani PTT’nin 181. Kuruluş yıldönümünü büyük bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Yaklaşık iki asırdır yenilikçi bir bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra kalite ve güven mottosundan asla  taviz vermeden ürün ve hizmet çeşitliliğimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. PTT bugün posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık gibi pek çok sektörde öncü kuruluş olarak başarıyla hizmet vermektedir. İlimizde ise bir Mersinli olarak aynı zamanda 100 işyerimizde 800 personel 253 araç ve 80 ATM ile 13 ilçede Mersin halkının hizmetinde olan devasa bir ekibin parçası olmaktan da son derece gurur ve heyecan duyuyorum. Bu vesileyle kuruluşumuzu bu günlere getiren değerli müşterilerimize, bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmayarak davetimize icabet eden siz değerli basın mensuplarımıza ve bir aile olma ruhundan asla vazgeçmeden bu güne kadar fedakarca büyük bir azimle şevkle milletinin hizmetinde olan değerli çalışanlarımıza ben sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Özkan: "PTT özleyenleri birbirine kavuşturaen eski kuruluşumuzdur"

PTT’nin 181. Yılını kutlayıp çalışmalarında başarılar dileyen Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan, "Bugün PTT’mizin 181. Yıldönümü. Bu vesileyle buradayız. Biliyorsunuz, PTT özleyenleri birbirine kavuşturan, haber bekleyenlere haber getiren en eski kuruluşlarımızdandır. Bu vesileyle PTT’nin 181. Yıldönümünü kutluyorum. Başta İl Müdürümüz ve diğer çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz.”

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