PTT ÇALIŞANLARI 'KESİŞME'DE BULUŞTU

Mersin PTT Çalışanları , PTT Başmüdürü Deniz Kağan Uysal'ın ev sahipliğinde bir AVM’nin sinema salonunda yapılan özel gösterimde , aileleriyle birlikte, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.

Herhangi bir sosyal etkinlikten öte bu milli şuuru, gururu ve acıyı paylaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Başmüdür Uysal, “2017 yılında, Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme:İyi ki Varsın Eren” adlı filmini, Mersin PTT Personeli olarak ailelerimizle birlikte izlemeye geldik.

Bugüne kadar bu toprakları kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi, şimdiye kadar “İyi ki Varsın” dediğimiz ve demeye devam edeceğimiz. “Eren”lerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ülkemizin birlik, bütünlük ve muhafazası için her şartta görev yapan, yapmış olan gazilerimiz, polis ve askerlerimiz ile yüreği vatan için çarpan tüm kahramanlarımıza sağlık ve afiyet temenni ediyorum.

Hepsinin birer “Eren” olduğuna yürekten şahitlik ettiğimiz katılan tüm arkadaşlarıma, siz değerli basın mensuplarına ve hepsinden önemlisi ahde vefa, hassasiyet göstererek böylesine bir eserle bizi buluşturan, unutmamamıza, unutturmamıza katkı sağlayan TRT’ye şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Sıklıkla duygulu anların yaşandığı, 150’ye yakın kişinin katıldığı etkinlik memnuniyetle sonuçlandı.