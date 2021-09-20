PROJE FABRİKASI "ŞEHİT KÜBRA DOĞANAY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ"

Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olan Şehit Kübra Doğanay KAİHL, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2021 finallerine Mersin'den üç ekiple katılıyor. Ekipler, Türkiye genelinde yapılan binlerce başvuru içerisinden "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde iki, "İnsanlık Yararına Projeler-Engelli Dostu" kategorisinde bir proje ile en iyi ilk 30 proje arasında yerini aldı. İngilizce öğretmeni Hayriye Aslan danışmanlığında finale kalan iki takımdan ilki Teknogirls, "Kelime Küpleri ile Dil Eğitimi" projesiyle dil eğitiminde dijital dünyaya katkı sağlayacak bir oyun geliştirdi. Geleceğin Liderleri takımı ise "Herkes İçin Merdiven" projesiyle öncelikle engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran ancak herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir yürüyen merdiven tasarladı. Fizik öğretmeni Adem Çelen rehberliğindeki üçüncü takım Ş.K.Doğanay-2, "Mikrotel" projesiyle telefonun mikroskop olarak kullanılabileceği bir mekanizma tasarladı.

İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek finallerde 26 Eylüle kadar kovid19 tedbirleri kapsamında günlük 100 bin kişinin standları ziyaret etmesi planlanıyor.