PROF.DR. KARACABEY : '' ÜLKEMİZ SESSİZ İSTİLA ALTINDADIR DEMOKRAFİK YAPIMIZ BOZULMAKTADIR ''

Prof.Dr Kürşat Karacabey , Türkiye'de sayıları her geçen gün artan ve ülke gündeminde en önlerde yer alan mülteciler konusunda çok önemli uyarılarda bulundu ve yaşanan süreci '' Sessiz İstila '' olarak nitelendirdi.

Prof.Dr Kürşat Karacabey , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çok önemli tesbitlerde bulunarak , bu akım Ülkemiz için Milli Güvenlik meselesidir dedi.

Prof.Dr. Karacabey yaptığı paylaşımda şu düşünceleri paylaştı ;

Sessiz istila…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun menfaatleri herkesin üzerindedir.

Özellikle Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Adana’yı çok iyi bilen birisi olarak buralarda Milli Güvenliğimiz üst düzeyde tehlike de, Türk aile yapısı ve demografik yapının bozulduğu ve tehlike çanlarının çaldığı sosyolojik bir olgudur.

Adına ne derseniz deyin ümmet , mülteci.Bu kontrolsüz akım Ülkemiz için milli güvenlik meselesidir.

Hain kalkışma 15 Temmuz'un yıl dönümünü yeni andığımız bu günlerde , bu kişiler bu örgütün canlı bombası gibi Türk Milleti için tehlike arz etmektedir.

Bu düşünceye karşı Kürtçülük ve Arapçılık adı altında sahip çıkanlar , Turgut Özal döneminde Peşmergeler ile ülkemizin PKK nın ülkemize sızması ve sonrası yaşadığımız tecrübeyi unutmuş olmalarının mümkün olmadığını düşünüyorum.

Ülkemiz sessiz istila altındadır , demografik yapımız bozulmaktadır.

Yüce Türk Devleti Milli Güvenliğimiz, ülkemizin bekası Türk aile yapısı ve esnafınızın durumunu da göz önüne alarak bir çözüm üretmek zorundadır.