PROF.DR AYDIN'DAN FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE 'PROJE TABANLI EĞİTİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DERSİ

Mersin Yenişehir İlçesi Eyüp Aygar Fen Lisesi , Öğrencilerine yönelik '' Proje Tabanlı Eğitim ve Dijital Dönüşüm '' konulu konferans düzenledi.

Tarsus Üniversitesi ile Eyüp Aygar Fen Lisesi arasında düzenlenen Eğitimde İş Birliği protokolü dahilinde düzenlenen Konferansta , Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Aydın Öğrencilere '' Proje Tabanlı Eğitim ve Dijital dönüşüm konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirdi.Konferans sonrasında Okul Müdürü İmran Bağdemir , Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aydın'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Ayrıca , MEB ve Türk Patent Enstitüsü arasında yapılan protokol kapsamında "Mekanik Rejeneratif Fren Sistemli Tekerlekli Sandalye" isimli projeyle patent başvurusu tescillenerek resmi bültende yayınlanan Öğrenci Eray Kaya ve öğretmenlerine plaket verildi. Öğrenci Eray Kaya'nın plaketini Rektiör aydın , Öğretmen Ercan Halavut'un plaketini de Okul müdürü Bağdemir verdi.