POLİS MEMURU EKREM SAZ KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Mersin’de görevli polis memuru 48 yaşındaki 2 çocuk babası Ekrem Saz, yakalandığı kansere yenik düştü. Saz, için görev yaptığı ilçede tören düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kızkalesi Polis Merkezi’nde görevli evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Ekrem Saz, bir süre önce kanser hastalığına yakalandı. Hastalık nedeniyle 1 yıldır tedavi gören Saz, dün Silifke Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Saz için bugün görev yaptığı Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Avni Kula, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Duru, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Merhum polis memuru Saz için Kur’an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Hasan Küçük tarafından dua edildi.

Saz’ın naaşı törene katılanların gözyaşları arsında memleketi Silifke ilçesine defnedilmek üzere cenaze aracıyla yolcu edildi.