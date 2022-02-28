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PEKDURAN : '' YEDAM 24 SAAT HİZMETİNİZDE ''

Yeşilay Mersin Şube Başkanı Halit Pekduran , '' Mersin YEDAM ( Yeşilay Danışmanlık Merkezi ) Mersin Şubesi olarak tutun, alkol , madde , kumar ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz '' dedi.

GÜNCEL 28.02.2022, 17:17 28.02.2022, 17:30
PEKDURAN : '' YEDAM 24 SAAT HİZMETİNİZDE ''
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Halit Pekduran , '' YEDAM ( Yeşilay Danışmanlık Merkezi ) Mersin Şubesi olarak tutun, alkol , madde , kumar ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz '' dedi.
Yeşilay Şube Başkanı Pekduran , Yeşilay Haftası münasebeti ile yayımladığı mesajda şu bilgileri paylaştı ;
Yeşilay Danışmanlık Merkezi : YEDAM Mersin Şubesi olarak tutun, alkol , madde , kumar ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz.
Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyoruz. Merkezimize ilk başvuru 115 danışma hattı üzerinden gerçekleşmektedir. Danışma hattında motivasyon artırıcı görüşmeler ve ihtiyaca göre yönlendirme yapılmaktadır. Yüz yüze görüşmelerde ise tıbbi tedavi öncesinde sırasında ve sonrasında uzun süreli psikolojik ve sosyal destek süreçlerini kapsayan bir danışmanlık hizmeti uygulanmaktadır. Yedam ' a bu konularda destek almak isteyen kişiler ve aileler başvuru yapabilir. Kisi tedavi görmek istemiyorsa aile de bu süreçte doğru davranış, yönlendirme, iletişim modellerini anlamak acısından Yedam a başvuru yapabilir.
Bağımlılıkta iyileşme süreci sabır ve özveri gerektiren bir süreç olduğu için iyileşme süreci kişiye göre, kişinin icin de bulunduğu duruma göre değişebilir.
Yedam'ın Sunduğu Hizmetler Nelerdir ?
Psikolojik Destek : Yedam ' a başvuran alkol ve uyuşturucu madde sorunu olan bireylerle yapılan yüz yüze görüşmelerdir. Uzman pskologlar ve klinik psikologlar tarafindan saglanir.
Aile Görüşmesi: Yedam ' a başvuran bağımlı kişilerin aileleriyle yapılan görüşmelerdir. Aile ici iletişimin düzenlenmesi tedavi icin oldukça önemlidir.
Sosyal Destek: Yedam ' da psikolojik destek sürecine devam eden kişilere sağlanan sosyal destek , kişinin topluma uyum sağlama sürecinde önemlidir.Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından sağlanan destektir.Iskur vasıtasıyla iş bulmak için yönlendirme, öğrenim sürecine destek olma , sosyal aktiviteler düzenleme, gibi ve beceri edinme kurslarına yönlendirme, sosyal güvence için destek olma , hukuki süreçlerde hukuksal destek alma mekanizmaları ile ilgili yönlendirme gibi faaliyetleri içerir.
Grup Terapisi : Yedam ' da psikolojik destek görüşmelerine gelen kişilerin bir arada toplandığı, bilgilendirme ve paylaşıma dayalı iyileşmeyi destekleyici görüşmelerdir. Aile Grup Terapisi: Yedam ' da psikolojik destek görüşmelerine gelen kişilerin ailelerinin bir arada toplandığı, bilgilendirme ve paylaşıma dayalı iyileşmeyi destekleyici görüşmelerdir. Yedam Atölye : Yedam Atölye, bireyin topluma en iyi şekilde katılımını hedefleyen Yedam modelinin , beceri ve mesleki kazanımı hedefleyen bir adımdır. Amaç; bireyin hobi, mesleki beceri yeteneklerini geliştirerek bireylerin temiz kalmalarını sağlamak,toplumla sosyal uyumlarını artırmak, meslek edinmelerinde yardımcı olmak ve toplumda üreten konuma gelmelerini sağlamak, toplumla sosyal uyumlarını artırmak, meslek edinmelerinde yardımcı olmak ve toplumda üreten konuma gelmelerini sağlamaktır.

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