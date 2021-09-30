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PAZAR VE MARKET FİYATLARI ARASINDA BÜYÜK FARK GÖZE ÇARPIYOR
Son günlerde fiyat denetimleriyle gündeme gelen zincir marketlerdeki sebze meyve fiyatları cep yakıyor.
GÜNCEL 30.09.2021, 15:32
Son günlerde fiyat denetimleriyle gündeme gelen zincir marketlerdeki sebze meyve fiyatları cep yakıyor. Markette 7 lira olan salatalık, semt pazarlarında 4 liradan satılıyor. Pazar esnafı vatandaşın semt pazarlarını tercih ettiğini söylüyor.
Vatandaş fiyat farklarından dolayı marketi değil pazarı tercih ediyor. Zincir marketlerdeki fiyatlarla semt pazarları arasında büyük fark göze çarpıyor. Vatandaş daha ucuz olması sebebiyle marketlerden daha çok semt pazarlarından alışveriş yapıyor. Pazarcılar da, vatandaşların daha çok semt pazarına geldiğini ve marketlere göre buradaki ürünlerin daha uygun olduğunu belirtiklerini söylüyor. Markette kilosu 8 lira olan elma, semt pazarında 5 liradan, kilosu 7 lira olan domates ve salatalık 4-5 liradan tezgahta satılıyor.
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