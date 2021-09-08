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ÖZYİĞİT, ZABITA PERSONELİYLE BULUŞTU
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.
GÜNCEL 08.09.2021, 11:47 08.09.2021, 15:01
Büyük bir özveri ile çalışan zabıta personelinin gününü kutlayan Başkan Özyiğit, “İsterim ve dilerim ki, zabıtalarımızın tırnağına zarar gelmesin. Onlar büyük bir özveri ile çalışıyor. Zaman zaman vatandaşla ya da toplumda huzursuzluk oluşturan unsurlarla karşı karşıya geliyorlar. Onlara çalışmalarında başarılar diliyorum, emeklerine, yüreklerine sağlık. Bugün toplumda belirli bir huzuru ve güvenliği yakaladıysak bunda zabıtanın payı çok büyüktür" dedi.
Ziyaret sonunda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit günün anısına CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve Zabıta Müdürü Ahmet Kurt ile birlikte pasta kesti.
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