ÖZTURAN : '' KARŞILARINA ÖLÜME MEYDAN OKUYAN BİR MİLLETİN ÇIKACAĞINI HESAPLAYAMADILAR ''

Ak Parti Akdeniz Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan , '' Menfaatleri için dış güçlerin maşası olmayı marifet sayan hain FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri , karşılarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplayamadılar '' dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ Terör örgütünün Türk Milletinin birlik ve beraberliğini , ülkenin bekasını hedef alan bir kalkışmada bulunduklarını hatırlatan Özturan , '' Kendi menfaatleri için dış güçlerin maşası olmayı marifet sayan hain terör örgütü ve işbirlikçilerinin , karşılarına ölüme meydan okuyan , üzerinde yaşadıkları kutsal toprakları canlarından aziz bilen bir milletin çıkacağını hesaplayamadılar '' dedi.

Özturan , ''Türk Miletinin demokrasisine tankların önüne yatacak kadar , ölümü göze alması ve şehadete yürüme kararlılığı ile bertaraf edilen hain kalkışmanın unutulmaması ve unutturulmadan gelecek nesillere aktarılması , aziz milletimizin birliğinin ve beraberliğinin , ülkenin bekasının önemininin akıllarda hep diri tutulamsı için Devletimiz tarafından 15 Temmuz tarihi '' 15 Temmuz Şehitlerini Anma , Demokrasi ve Milli Birlik Günü '' olarak ilan edilmiştir '' dedi.

Özturan , bizler bu günün altıncı yıl dönümünde ülkesi için hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimizi anmak ve milli birlik ruhunu tekrar yaşatmak için yine meydanlarda olacağız. Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale Savaşı’nda Türk milleti cepheye nasıl koştuysa , 15 Temmuz günü vatan aşkıyla tankların önüne dikilen , kendisini bombalara , kurşunlara siper eden kahraman vatandaşlarımız darbenin önüne geçti. Şu bilinmelidir ki Türk milleti bu ve bunun gibi darbelerin yapılmasına izin vermeyecektir.Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve kararlılığı ile Darbeler dönemi bir daha tekrarı mümkün olamayacak şekilde tarihin çöplüğüne atılmıştır. Türk milleti, bir kez daha vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere gereken dersi vermiştir. Kararlılıkla vermeye de devam edecektir.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız hain darbe girişiminin 6.yıl dönümünde, gözlerini kırpmadan, tankların karşısına dikilen, kurşunlara göğsünü siper eden ve şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.15 Temmuz'da yediden yetmişe tarihi destanı yazan aziz milletimizin de destansı kahramanlığını kutluyorum ” dedi.