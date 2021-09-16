ÖZTURAN : '' AKIL VE AHLAK İLE ÇALIŞIP BİZİ GEÇEN BİZDENDİR ''

Ak Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Sözcüsü Zafer Şahin Özturan , '' Hak ile sabır dileyip , Bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp, Bizi geçen bizdendir '' diyen Ahi Evran'ı rahmetle anıyorum dedi.

Özturan Ahilik Haftası münasebeti ile yayımladığı mesajda şu görüşleri Paylaştı ;

“Bu hafta sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda toplumuzun şekillenmesine vesile olan Ahilik teşkilatının kuruluşunu kutluyoruz. Ahilik anlayışı ile çalışan Esnaf ve Sanatkarları, ilgili kuruluşların temsilcilerini kutluyorum. Ahilik, Horasan’dan Anadolu’ya, Selçuklu’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne çalışma hayatını şekillendirmiş sosyo-ekonomik düzenin adıdır. Kurucusu Ahi Evran'dır. Barındırdığı kurullar ve işleyiş şekli açısından son derece profesyonel bir yapı olması nedeniyle kolayca Anadolu’ya yayılmış ve benimsenmiştir. Akıl ve ahlakı çalışma çatısının altında birleştiren bir felsefe üzerine kurulmuş ve sanat ve ticaretin tüm alanlarında uygulanmıştır. Osmanlı’da lonca olarak gördüğümüz teşkilat, ekonomik bir yapılanmadan çok öte bir görev üstlenerek toplumu da şekillendirmiş, temel ahlaki değerleri benimsemiş, uygulamış ve yayılmasını sağlamıştır. Çalışkanlık, dürüstlük, hakkaniyet gibi temel ahlaki değerler ile zeka, akıl ve yetenekleri birleştiren bir çerçevede insan gücü yetiştirmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Yönetimine destek verdiğini de görüyoruz. Böylesine güçlü temellere dayanan bir anlayış şuan da halen bizlerle çalışma hayatımızda yaşamaya devam ediyor.

Pandemi süresince türlü zorluklarla boğuşan esnaf ve sanatkarlar Ahilik anlayışından aldıkları sağlam temellerle, sabır, birlik beraberlik, yardımlaşma ile zor günleri kolaylaştırmayı başardılar. Okulların açılmasıyla birlikte hareketli günlere kavuşan esnaflar ve sanatkarlar için bol kazançlar diliyorum.

“Hak ile sabır dileyip , Bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp, Bizi geçen bizdendir ” sözünün sahibi Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ı rahmetle anıyorum. “