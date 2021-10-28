ÖZKAN: "MİLLET EGEMENLİĞİYLE TAÇLANDIĞI KUTLU BİR GÜN"

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramımızı millet olarak büyük bir onur ve heyecanla kutluyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"29 Ekim, Kahraman milletimizin istiklal ve istikbal yolunda kararlılıkla giriştiği kurtuluş mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu bir gündür. Aziz milletimizin özgüvenini ve hep birlikte güçlü yarınları kurma iradesini yansıtan Cumhuriyet, hem millî birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük teminatı hem de milletimizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak adımların en önemlisi olmuştur. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bu gün, millî diriliş ruhunun bir neticesidir. İstiklal Harbimizi zafere taşıyarak Cumhuriyetimize hayat veren ve bizi birbirimize kenetleyen bu ruh, bugün de dimdik ayaktadır. Haklı övüncünü yaşadığımız tarihimizden ve kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sorumluluklarımızın da bilincinde olarak, yeniden dirilişin abideleşen simgesi olan Cumhuriyeti, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınlarına taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum" dedi.