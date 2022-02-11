Son Dakika

ÖZGECAN VEFATININ 7. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 7’nci yılında da unutulmadı. Özgecan, Mersin’deki mezarı başında dualarla anılırken, Aslan ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

GÜNCEL 11.02.2022, 14:01 11.02.2022, 21:02
ÖZGECAN VEFATININ 7. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 7’nci yılında da unutulmadı. Özgecan, Mersin’deki mezarı başında dualarla anılırken, Aslan ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, mezarı başında dualarla anıldı. Anne Songül Aslan, baba Mehmet Aslan ve akrabaları başta olmak üzere birçok Mersinli, Özgecan’ın Mersin Akbelen Şehir Mezarlığındaki mezarına gelerek, çiçek bırakıp dua etti.

Acıları hiç dinmiyor

Aslan ailesi, 7’nci ölüm yıl dönümünde kızları Özgecan’ı mezarı başında andı. Mezarda kızları için dua okutan anne Songül Aslan ve baba Mehmet Aslan, duygulu anlar yaşadı. Songül Aslan ve Mehmet Aslan, zaman zaman gözyaşlarını tutamazken, yakınları ve vatandaşlar Özgecan’ın mezar taşını öperek dua okudular.

“Kadını yok etmek üretkenliği, geleceği, bilgiyi, kültürü yok etmek demektir”

Baba Mehmet Aslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Özgecan’ın vefatının 7’nci yılı olduğunu anımsattı. Bütün öldürülmüş kadınların mekanlarının cennet olmasını dileyen baba Aslan, “Kadın, dünyada dişil enerjiyi temsil eden bir varlık. Kadın, Allah’ın rahimiyet sıfatıyla onurlandırdığı bir varlık. Kadın olmazsa eril güç erkek bir hiçtir. Kadın, üretkenliğin, kültürün, bilginin, sanatın, geleceğin ışığıdır. Kadın, geleceğin güneşidir, dünyayı aydınlatandır; dünyayı aydınlatacak olanları yetiştirenlerdir. Dünyada karşılıksız seven, karşılıksız veren, bütün cefaları, çileleri çeken, göğüsleyebilen tek varlıktır. Kadın, yardır, topraktır, kadın vatandır. Kadına şiddet uygulamak, kadını yok etmek üretkenliği, geleceği, bilgiyi, kültürü yok etmek demektir. Kadını yok etmek vatanı yok etmek demek. Kadına yapılan saldırı, bizatihi vatana karşı yapılan saldırıdır. Yetkililerden bir şey istemiyorum; isteğim Allah’tandır. Allah, bu vatanın, bu milletin, bu kadınların yardımcısı olsun” dedi.

“Her saniye, her dakika içimizde o acı bizim”

Anne Songül Aslan da acılarının ilk günkü gibi hep aynı olduğunu ve hiç bitmediğini söyledi. Anne Aslan, “Her saniye, her dakika içimizde o acı bizim. Çok kötü bir duygu; Allah kimsenin başına vermesin. Allah, kadınlarımıza yardım etsin. Allah, hepinizden razı olsun, unutmadınız Özo’mu, unutmayacağınızı da biliyorum. Özo’m suçsuzdu, günahsızdı, dolmuşa binip evine geliyordu. Garipti, masumdu, akıllı kızımdı. Bütün gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

Yorumlar (0)
7
açık
Namaz Vakti 12 Şubat 2022
İmsak 06:06
Güneş 07:27
Öğle 13:01
İkindi 15:58
Akşam 18:25
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 22 32
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Manisa Futbol Kulübü 22 28
11. Boluspor 20 27
12. Tuzlaspor 21 27
13. Keçiörengücü 22 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 24 48
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 27
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11
sanalbasin.com üyesidir