ÖZER: "BASIN EMEKÇİLERİ HER ZAMAN ÖN SAFTA ÇALIŞIYOR"

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer bir basın açıklaması yaparak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Hasan Özer yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Basın, demokrasinin temel taşlarından bir tanesidir. Kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmesi demokratik ülkelerin en belirgin göstergesidir. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirmesi noktasında oldukça önemli bir meslektir. Savaşlarda, depremlerde, sellerde, pandemi sürecinde nasıl sağlık çalışanlarımız ön plandaysa toplumun bilgilendirilmesi için de basın emekçileri ön safta çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız insanlara umut oluyor, basın emekçilerimiz de insanlarımızı bilgilendiriyor ve bilinçlendiriyor" dedi.

Gazetecilerin ekonomik, sosyal ve özgürlük haklarının da bir an önce hakkaniyet içerisinde düzenlenmesi gerektiğine de değinen Özer, " 21. yüzyılda teknolojinin böyle geliştiği, yalan bilginin saniyeler içinde yayıldığı bir ortamda mesleklerini icra eden basın çalışanlarımıza büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerin en başında toplumu doğru bilgiye ulaştırmak vardır. Bu duygu ve düşüncelerle toplumun doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılması, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesi gibi önemli görevler üstlenen gazetecilerimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı.