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ÖZER, 22 ARALIK PARAMEDİKLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, 22 Aralık Paramedikler Günü kapsamında mesaj yayınladı.
GÜNCEL 22.12.2021, 12:07
Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, 22 Aralık Paramedikler Günü kapsamında mesaj yayınladı.
Paramediklerin ölümle kalım arasında verilen mücadelede yanı başımızda, hayata tutunmamız için fedakarca çalışan sağlık çalışanları olduklarını belirten Hasan Özer sözlerine şöyle devam etti:
"112 Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunda, sahanın öncüsü olarak insanların en dar anında elinden tutarak fedakarlık ve özveri ile çalışan, hastane öncesi acil müdahale ekibimizin kıymetli üyeleri olan Paramediklerimizin 22 Aralık Paramedikler Günü kutlu olsun, sağlıklı günler dilerim" dedi.
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