OSMANİYE’Yİ TANITMAK İÇİN MERSİN’E ÇIKARMA YAPTILAR

Osmaniye’yi Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve Mersin Şube Başkanı Halil Esen’le birlikte ilk ziyareti Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a gerçekleştirdiler. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Osmaniye konuşuldu.

Başkan Neşet Tarhan yaklaşık 30 yıldır Mersin’de ikamet ettiğini ve Osmaniye’nin de doğup büyüdüğü yer olduğunu ifade ederek, “Osmaniye’den gelen her hemşehrime de kapım açıktır. Osmaniye’nin bendeki yeri her zaman ayrıdır” dedi.

Osmaniye’den gelen heyet, Tarhan’a Osmaniye fıstığı hediye etti.

Osmaniye’yi Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin diğer ziyaret durağı da Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan oldu. Osmaniyelileri makamında ağırlayan Kızıltan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Osmaniye’yi Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin son ziyaret durağı kısa bir süre önce Toroslar İlçe Kaymakamlığına atanan İbrahim Çenet oldu. Toroslar İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet, Osmaniye’den gelen heyeti kapı da karşıladı.

Hemşehrilerini yanında görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Çenet, yıllarca hep memleketimize uzak yerlerde görev yaptık ve dolayısıyla hemşehrilerimizle kucaklaşamadık. Bugün makamımda ziyaret etmeniz beni çok duygulandırdı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Osmaniye’yi Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan, ziyaretlerde dernek yönetimine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür ettiğini söyledi.