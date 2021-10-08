ÖNDER İL BAŞKANI YILDIZBAKAN, İL MÜFTÜSÜ KONDİ'Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

ÖNDER Mersin İl Başkanı Osman Yıldızbakan, yönetim kurulu üyeleri Osman Hazır , Tahsin Özkaya ve Ahmet Hatun ile "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında Mersin İl Müftüsü Sayın Dr. Şaban KONDİ'Yİ makamında ziyaret etti.

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeni ile gerçekleştirilen ziyarette Başkan Osman Yıldızbakan, Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi'nin nezdinde tüm din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nı kutladı.