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ÖĞRETMENLER OKULDA DEĞİL, BOWLİNG TURNUVASINDA BULUŞTU
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında düzenlenen Bowling Turnuvası ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca' nın katılımıyla Forum AVM' de gerçekleşti.
GÜNCEL 22.11.2021, 14:20
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında düzenlenen Bowling Turnuvası ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca' nın katılımıyla Forum AVM' de gerçekleşti.
Forum AVM'de gerçekleşen Bowling Turnuvası'nda dereceye giren takımlara ödüllerini veren İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğretmenlerimizle her platformda birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek takımları tebrik etti.
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