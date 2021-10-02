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ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Mersin’in Silifke ilçesinde trafik polisleri, ilçede görev yapan 420 öğretmen ile öğrencilere eğitim verdi.
GÜNCEL 02.10.2021, 10:25 02.10.2021, 13:05
Mersin’in Silifke ilçesinde trafik polisleri, ilçede görev yapan 420 öğretmen ile öğrencilere eğitim verdi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Trafik Denetleme Büro Amirliği, ilçede göre yapan 420 öğretmene trafik güvenliği ve farkındalığı için eğitim semineri düzenlendi. Ekipler öğrencilere ise trafik eğitim parkında trafikle ilgili el broşürleri, afiş, sunum, kırmızı düdük gibi materyaller kullanılarak canlandırmalar yaptı.
Öte yandan okul servis araç şoförleri ve personeline yönelik de trafik güvenliği farkındalığının artırılması amacıyla eğitim verilirken, servis araçlarının da denetimi sürüyor.
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