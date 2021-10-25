Son Dakika

ÖĞRETMEN OKUL İÇİN İSTEDİ TARSUS BELEDİYESI 20 BİN FİDE GÖNDERDİ

Tarsus Belediyesince, Şanlıurfa’ya bağlı Akçakale ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Tarsuslu öğretmenin talebi üzerine, okula 20 bin fide gönderildiği bildirildi.

GÜNCEL 25.10.2021, 16:43 25.10.2021, 17:10
ÖĞRETMEN OKUL İÇİN İSTEDİ TARSUS BELEDİYESI 20 BİN FİDE GÖNDERDİ

Tarsus Belediyesince, Şanlıurfa’ya bağlı Akçakale ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Tarsuslu öğretmenin talebi üzerine, okula 20 bin fide gönderildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü sorumluğunda yürütülen ’Ata Mirası Yerli Tohum’ projesi kapsamında yapılan çalışmalar ilçe sınırlarını aştı. Her gün geliştirilerek yaygınlaşan proje kapsamında, belediyenin ’Gen Bankası’nda bulunan tohumlar, seralarda fideye dönüştürülerek üreticilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yapılan bu çalışmayı sosyal medya üzerinden takip eden Tarsuslu öğretmen Simla Özer, görev yaptığı Akçakale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Tarım Teknoloji dersinde uygulamalı ekim eğitimi yapabilmesi için Tarsus Belediyesi ile irtibata geçerek fide talebinde bulundu.

Öğretmenin bu talebine hemen yanıt veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinden ata tohumu ve yerli tohum sebzelerinden olan Tarsus kıvırcığı, yerli marul, brokoli, lahana ve karnabahar fidesiyle birlikte nar fidanı, Tarsus beyazı üzümü bağ fidanı, aromatik bitkiler ve süs bitkileri olmak üzere toplam 20 bin fideyi Şanlıurfa’ya bağlı Akçakale ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne göndermelerini istedi.

Başkanın talimatı doğrultusunda hazırlanan 20 bin adet fide ve fidan yola çıkarıldı ve Akçakale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Çiftçi, Tarsuslu öğretmen Simla Özer ve Tarım Teknolojileri Öğretmeni Ekrem Güleç’e teslim edildi. Okul Müdürü Çiftçi ve öğretmenler, isteklerini geri çevirmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkür ettiler. Öğretmen ve öğrencilerle görüntülü telefon bağlantısı ile konuşan Bozdoğan, ata mirası yerli tohumların ekiminin yaygınlaşması için çaba sarf eden, bu konuda duyarlı olan herkese ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

banner290
Yorumlar (0)
27
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ekim 2021
İmsak 05:31
Güneş 06:51
Öğle 12:31
İkindi 15:32
Akşam 18:00
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2
sanalbasin.com üyesidir