ÖĞRENCİLERDEN VALİ PEHLİVAN'A BANDOLU KARŞILAMA

2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle Mersin’de bin 281 okulda 406 bin 912 öğrenci karne aldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da Müfide İlhan İlkokulunda öğrencilere karnelerini vererek sevinçlerine ortak oldu. Vali Pehlivan , öğrenciler tarafından bando töreni ile karşılandı.

Mersin Valisi Pehlivan, merkez Yenişehir ilçesindeki Müfide İlhan İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı. Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, Okul Müdürü Halil Sarı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de hazır bulundu.

Okul girişinde öğrencilerin oluşturduğu okul bando takımı ile karşılanan Vali Pehlivan, tüm öğrencileri selamlayarak karnelerinin hayırlı olmasını diledi.

“Karneyi ve tatili hak ettiniz. Hepinizi tebrik ediyorum”

Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, Mersin il genelinde 406 bin 912 öğrencinin karne alacağını, ilkokul birinci sınıfa giden 32 bin 941 öğrencinin ise ilk kez karne heyecanı yaşayacağını söyledi. Pehlivan, “Öğrencilerimiz bütün bir yıl zorlu bir maraton içerisinde bulundular. Velilerimiz de onları desteklediler. Öğretmenlerimiz ise öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirme gayreti içerisinde oldular. Şimdi yaz tatili başlıyor. Hepiniz çalıştınız ve emek verdiniz. Karneyi ve tatili hak ettiniz. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Konuşmasının ardından 3-A sınıfı öğrencilerinin karne heyecanına ortak olan Vali Pehlivan, karneleri dağıtarak öğrencilere kitap hediye etti. Pehlivan, öğrencilerden yaz tatilini boş geçirmemelerini, oyun ve eğlencenin yanı sıra özellikle kitap okumanın ve çeşitli aktivitelerde bulunmanın da ihmal edilmemesini istedi.

Daha sonra öğretmenler odasına geçen Vali Pehlivan, burada öğretmenler ve okul idarecileri ile bir araya gelerek tanıştı. Okul Müdürü Halil Sarı’dan okul hakkında bilgiler alan Pehlivan, öğretmenlerin eğitim ve öğretimde lokomotif görevi üstlendiğinin altını çizerek tüm öğretmenlere başarılar diledi.