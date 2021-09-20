MUHTARLARDAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA'YA ZİYARET

Mersin Toroslar İlçesi Muhtarlar Dernek Başkanı Cengiz Şahbaz ve dernek yönetimi , Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'yı ziyaret ederek başarılar diledi. Muhtarların desteğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Adem Koca, Toroslar ilçesindeki eğitim-öğretim ile ilgili de bilgiler sundu.

Mersin Toroslar İlçesi Muhtarlar Dernek Başkanı Şahbaz ve dernek yönetimi üyeleri misafirperverliğinden dolayı İl Müdürü Adem Koca'ya teşekkür etti.