MOBİL KUAFÖRDE SAÇLARI KESİLEN ÖĞRENCİLERİN YÜZLERİ GÜLÜYOR

Tarsus’tan Anamur’a kadar ilçe ilçe gezen ve özellikle berber ve kuaföre erişimin zor olduğu kırsal bölgelere giden mobil kuaför aracından her yaştan vatandaş memnun ve yüzleri gülerek ayrılıyor. Güzelyayla Mahallesi’nin okullu minikleri de “büyük oyuncak araba” olarak tanımladıkları araçtan mutlu ayrıldı. Mobil kuaförde istedikleri gibi saçlarını kestiren çocuklara şampuan, tarak ve kremden oluşan hediye paketleri de dağıtıldı.

Mobil kuaförde hizmet veren Neslihan Tukta, Güzelyayla Mahallesi’nde çocuklar tarafından sevgiyle karşılandıklarını ifade ederek, “Buradaki öğrencilere hizmet vermek için Toroslar’a bağlı Güzelyayla Mahallesindeyiz. Buraya geldiğimizde aracı görünce öğrenciler koşarak geldiler. Öğrencilerimizin saçlarını kestik. İçinde çocuklara uygun şampuanın da olduğu hediye paketlerimizi de verdik” dedi.