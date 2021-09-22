Son Dakika

MOBİL KUAFÖRDE SAÇLARI KESİLEN ÖĞRENCİLERİN YÜZLERİ GÜLÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kırsalını dolaşan “mobil kuaför” hizmeti, bu kez de çocuklar için Toroslar ilçesi Güzelyayla Mahallesi’ndeydi.

GÜNCEL 22.09.2021, 10:15 22.09.2021, 10:52
MOBİL KUAFÖRDE SAÇLARI KESİLEN ÖĞRENCİLERİN YÜZLERİ GÜLÜYOR

Tarsus’tan Anamur’a kadar ilçe ilçe gezen ve özellikle berber ve kuaföre erişimin zor olduğu kırsal bölgelere giden mobil kuaför aracından her yaştan vatandaş memnun ve yüzleri gülerek ayrılıyor. Güzelyayla Mahallesi’nin okullu minikleri de “büyük oyuncak araba” olarak tanımladıkları araçtan mutlu ayrıldı. Mobil kuaförde istedikleri gibi saçlarını kestiren çocuklara şampuan, tarak ve kremden oluşan hediye paketleri de dağıtıldı.

Mobil kuaförde hizmet veren Neslihan Tukta, Güzelyayla Mahallesi’nde çocuklar tarafından sevgiyle karşılandıklarını ifade ederek, “Buradaki öğrencilere hizmet vermek için Toroslar’a bağlı Güzelyayla Mahallesindeyiz. Buraya geldiğimizde aracı görünce öğrenciler koşarak geldiler. Öğrencilerimizin saçlarını kestik. İçinde çocuklara uygun şampuanın da olduğu hediye paketlerimizi de verdik” dedi.

banner290
Yorumlar (0)
32°
açık
Namaz Vakti 22 Eylül 2021
İmsak 05:02
Güneş 06:21
Öğle 12:40
İkindi 16:07
Akşam 18:48
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0
sanalbasin.com üyesidir