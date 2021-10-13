Son Dakika
MİNİK ÖĞRENCİLER ZEYTİN HASADI YAPTI
Mersin’in Mut ilçesinde 3 ila 6 yaş grubundaki anaokulu öğrenciler zeytin hasadı yaptı.
GÜNCEL 13.10.2021, 08:45 13.10.2021, 09:29
İlçede faaliyet gösteren özel bir anaokulunun öğrencileri, öğretmen eşliğinde Kelceköy Mahallesinde zeytin hasat etkinliğine katıldı.
"Zeytin hasadım kendi ellerimden" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler, zeytin toplayarak üretim ve hasat sürecine dahil olmanın mutluluğunu yaşadılar.
Etkinlikle alakalı konuşan okulun kurucusu Akın Çelik, "Ülkemizin en kaliteli zeytinlerinin yetiştiği memleketimizde farkındalık oluşturmak ve tanıtımında küçük de olsa bir payımız olması için böyle bir etkinlik yaptık. Ayrıca 3 ila 6 yaş grubundaki öğrencilerimiz kendi mahsullerini toplayıp ardından oluşum sürecini takip edecek ve kendi topladıkları zeytinleri afiyetle yiyecekler" dedi.
19°
açık
Namaz Vakti 13 Ekim 2021
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:36
|Öğle
|12:34
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1
Günlük GazetelerTümü