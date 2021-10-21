MİLLETVEKİLİ ÖZKAN GAZETECİLERİ UNUTMADI

Ak Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.