MHP'Lİ KILAVUZ : '' GAZİLERİMİZ ONUR GURUR VE İFTİHAR KAYNAĞIMIZ ''

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan Mersin/Tarsuslu P.Uzm Çvş. Burak Karabelen’i ve gazileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

MHP’li Olcay Kılavuz gerçekleştirdiği ziyarette Gazi Burak Karabelen’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek gazilerin Türk milletinin onur, gurur ve iftihar kaynağı olduğunu ifade edip şu ifadeleri kullandı: “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, Türk milletinin namus ve şerefi, Türk bayrağının şanlı dalgalanması uğruna serdengeçen kahraman gazilerimizi tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek sohbet ettik. Türk milleti; terörle mücadelede gözünü kırpmadan en ön safta yer alan, cesaretimizi, güvenimizi ve moralimizi artıran, hainleri döktüğü kanda boğan, havada, karada ve denizde Türk milletine düşmanlık edenlere göz açtırmayan, bölücü teröristlere nefes aldırmayan Allah’ın arslanlarıyla onur ve gurur duymakta ve iftihar etmektedir. Cenab-ı Allah bu vatan uğruna görev yapan, vatan sağ olsun anlayışıyla mücadeleye atılan kahraman askerlerimizi, polislerimizi ve korucularımızı korusun. Bizleri de şehitlerimize ve gazilerimize layık eylesin. Türk milleti sizlere minnettardır! Hakkınız ödenmez!..”

Gazi Burak Karabelen ise; “Türk ordusu kahramanlıkla ve kararlılıkla Türk vatanının bölünmez bütünlüğüne, Türk milletinin huzur ve güvenine kast eden hainleri imha etmekte ve terörle mücadeleyi büyük bir başarıyla sürdürmektedir. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da terörle mücadele sürecektir. Cenab-ı Allah ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin.” dedi.

Azerbaycan’ın Karabağ’ı azadlığa kavuşturma mücadelesinde Gazi olan Karabağ gazilerini de ziyaret eden MHP’li Kılavuz Karabağ gazilerine de geçmiş olsun dileklerini ileterek; “Türk milletinin kalbi Azerbaycan’la atmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan iki bedende bir candır. Bizler Karabağ gazilerimizle ve Karabağ şehitlerimizle onur ve gurur duymaktayız. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun yürek sızımız dinmiş Karabağ azadlığa kavuşmuştur. Bu vesileyle kahraman Karabağ gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Yaşasın Azerbaycan Yaşasın Türkiye” dedi.