MGC BAŞKANI KAYA TEPE : '' MUHARREM SARIKAYA VE BELEDİYE BAŞKANINI KINIYORUZ ''

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe , Muharrem Sarıkaya'nın Gazeteci Ahmet Demir'e yaptığı saldırıyı kınadı.

Kaya MGC adına yayımladığı mesajda şu düşünceleri paylaştı ;

Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın gene bir gazeteci meslektaşı, Ahmet Demir’e uyguladığı şiddet kabul edilemez.

Muharrem Sarıkaya’nın, röportaj sırasında, yaşanan teknik aksaklığa sinirlenip, bir meslektaşımıza tokat atması insanlık ve mesleğimiz adına utanç vericidir.

Kameralar önünde her zaman insan hakları ve emek savunuculuğu yapan Muharrem Sarıkaya tarafından yapılan ve meslektaşımızı küçük düşürücü, insan onuruna sığmayan bu davranış kabul edilemez bir durumdur.

Ekranın önünde ve arkasında çalışanlar eşittir, biri diğerinden üstün değildir.Kendi mesleğine verilen emeğe saygı göstermeyi önce gazeteci kendisi bilmelidir. Daha iyi bir yayın için çaba gösteren meslektaşımızın ödülü tokat değil övgü olmalıydı.

Bu şiddet tüm basın emekçilerine yapılmıştır.Bunu gerçekleştiren Muharrem Sarıkaya’yı ve buna sessiz kalan Belediye Başkanı’nı kınıyoruz.