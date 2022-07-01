MEZİTLİ'NİN AK KADROSU MERSİN TIME'DA

Ak Parti Mersin Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu , Yönetim Kurulu üyeleri ve Mezitli Belediye Meclis Üyesi Nilgün Aşçı MERSİN TIME'ı ziyaret etti.

Ak Parti Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu , Ak Parti Mezitli İlçe Teşkilat Başkanı Fahri Örener , İlçe Sekreteri İbrahim Zafer ,İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yüksel ve Mezitli Belediye Meclis Üyesi Nilgün Aşçı MERSİN TIME gazetesine nezaket ziyaretinde bulundular. İlçe Başkanı Zafer Uslu , Mezitli ve Mersin'e dair tüm olayları gelişmeleri objektif bir şekilde kamuoyu ile paylaşmada gösterdikleri habercilik anlayışından dolayı teşekkür etti.MERSİN TIME sesimiz , gözümüz , kulağımız diyen Uslu , ziyarette imtiyaz sahibi Aytur Gezer'e çiçek takdim etti.

Mezitli ve Mersin üzerine güncel konularda sohbetin yapıldığı ziyaret , günün anısına çekilen fotografla son buldu.