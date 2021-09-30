MEZİTLİ BELEDİYESİ EŞİTLİK BİRİMİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Kadın dostu belediyecilik alanında ilk akla gelen belediyelerden birisi olan Mezitli Belediyesi, bünyesinde eşitlik birimi kuruldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet vermeye başlayan eşitlik birimi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eşitlik Birimi Paydaşları arasında yer alan belediye çalışanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Toplantıda Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevinç Ünal ve Proje Direktörü Ülker Şener de katılarak Türkiye’de gelinen noktayı aktardı. Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi Sorumlusu Burcu Şanlı da birimin çalışma esasları hakkında bilgiler aktardı. Belediyenin tüm birimlerinden gelen temsilcilerle eşitlik koordinasyon kurulu oluşturularak ortak çalışmalar üretileceğini aktaran Şanlı, Türkiye’de bulunan 81 ili ve 234 ilçeyi kapsayan bir araştırmanın sonucunda toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde, Mezitli’nin 29. sırada olduğunu hatırlatarak, "Çok iyi bir noktada duruyoruz. Ancak bunu daha da geliştirmek adına çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Nisan 2021 Belediye Meclis Toplantısında alınan kararla, cinsiyete duyarlı bütçe hazırlayan öncü belediyeler arasında yerimizi aldık. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin (CEMR) Türkiye’deki imzacı 33. belediye olduk. Belediyenin tüm politika, hizmet, plan, proje ve programlarında eşitliğin sağlanması amaçlanmaktayız. Hedeflerimiz arasında yerel düzeyde toplumsal eşitliğin sağlanması, hak temelli sosyal politikaların ana akımlaştırılması, kaynaklara erişim ve dağılımda fırsat eşitliğinin oluşturulması bulunuyor” dedi.

Mezitli Belediyesi Başkan Vekili Zehra Korkmaz da Mezitli Belediyesinin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda öncü olduğuna dikkat çekti. Eşitlik anlayışının tüm alanlara yayılması gerektiğine vurgu yapan Korkmaz, “Mezitli Belediyesi olarak erkek meclis üyelerimizin de desteğini alarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması noktasında önemli bir çalışmayı başlattık. Cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarının yaygınlaştırılmasında belediyelerin kritik bir rolü bulunmaktadır. Kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek veya eşitsizlikleri azaltmak amacıyla ’toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme’ çalışmalarına başlanmasına. 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere bundan sonra hazırlanacak tüm bütçelerde, stratejik plan ve bütçe hazırlama süreçlerinin tüm aşamalarının toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak bakış açısına göre hazırlanmasını için, Nisan ayı meclis toplantısında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe uygulamasının hedeflenmesi ve hazırlık çalışmalarının başlatılması için oybirliği ile karar aldık. Bu konuyu gündeme getirdiğimizde Belediye Başkanımız Neşet Tarhan hiç tereddütsüz konuyu sahiplendi ve bize destek verdi. Ayrıca Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı Mayıs ayı Meclisinde oybirliği ile onaylandı. Nisan ayında eşitlik birimi kuruldu ve yaklaşık 6 aydır çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar. Türkiye’de eşitlik birimini kuran 33. belediye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Eşitlik birimi yönergemiz şu anda komisyonlarda Ekim meclisinde de büyük ihtimalle oylanacaktır diye umut ediyoruz. Eşitlik birimimizin kurumsallaşması da bu şekilde tamamlanmış olacak” diye konuştu.